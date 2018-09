Hochstapler luchste Millionären 23 Mio. Euro ab

Die Millionäre ließen sich zu Investments in Form von großzügigen Darlehen bzw. Beteiligungen überreden. Das kostete den einen laut Anklage am Ende rund 2,5 Millionen, den anderen mehr als 20,5 Millionen Euro. Kennengelernt hatte der Angeklagte seine späteren Opfer in einem Tätowier-Studio. Als Stammkunde kam er dort mit einem der Millionäre ins Gespräch, dieser stellte ihm in weiterer Folge seinen gleichermaßen finanziell gut gepolsterten besten Freund vor.