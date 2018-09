Bitter! Heroischer Thiem verliert epische Schlacht

„Krimi“ wäre eine geradezu heftige Untertreibung! Die Hitzeschlacht, die Dominic Thiem und Rafael Nadal im Viertelfinale der US Open geliefert haben, sprengt alle Superlative. Obwohl heroisch gekämpft, verlor Österreichs Nummer eins letztlich in fünf Sätzen. 6:0, 4:6, 5:7, 7:6(4), 6:7(5) hieß es nach fast fünf Stunden Spielzeit um 2:03 Uhr in New York.