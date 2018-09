ÖTV nominiert Davis-Cup-Kader für Play-off in Graz

Für Jürgen Melzer ist es seine bereits 35. Einberufung und das Doppel wird sein 75. Match für Österreich. „Er ist der Patriot schlechthin“, so Koubek, der auch glaubt, dass die Australier im Doppel mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Lleyton Hewitt als Playing Captain antreten werden. „Dann stehen einander zwei 37-Jährige gegenüber, die im Einzel beide Top Ten waren.“ Ermöglicht wurde der Kampf um die Rückkehr in die Weltgruppe durch einen 3:1-Erfolg in Moskau über Russland. In der Messe Graz wird auf Sand im Freien gespielt, Sponsor des Teams ist für diesen Länderkampf die „Kronen Zeitung“. Es ist der letzte Davis Cup nach altem Reglement im „best of five“-Sätze-Modus.