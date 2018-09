Mit der „Krone“ Circus Roncalli Tickets gewinnen

So auch bei „Storyteller“, der neuen Show des renommierten Circus Roncalli, wo sich atemberaubende Akrobatik mit leichtfüßigem Witz und federnder Musik verknüpft. Für gut zwei Stunden entführen uns Clowns, Illusionisten, Artisten und Allround-Talente in eine magische Welt ohne Vorurteile und Grenzen. Dabei ist es Direktor Bernhard Paul auch wichtig, moderne Elemente in die Show einfließen zu lassen. „Wir folgen nicht dem Zeitgeist, sind aber ständig am Puls der Zeit.“