Meis: Diese Aufnahmen sind heißer als der Sommer!

Ihre Dessous- und Wäschekollektion wird die schöne Holländerin nicht nur am eigenen Leib präsentieren. In der RTL-Show „Sylvies Dessous Models“ sucht die blonde Geschäftsfrau ein Nachwuchstalent, das in ihre Entwürfe schlüpft. Ähnlich anderen Castingshows müssen die Kandidatinnen Challenges wie Posen oder Videodrehs bewältigen. Am Ende jeder Folge entscheidet Meis, wer die Show verlassen muss.