Pilz wollte illegal Video über die Razzia im BVT

„Pilz teilte mir mit, dass er Untersuchungen vorbereitet und wissen will, ob es über die Hausdurchsuchung im BVT Videoaufzeichnungen gibt“, schrieb der von Peter Pilz per Handy kontaktierte BVT-Mitarbeiter eine Aktennotiz, um die mutmaßliche illegale Abfrage von vertraulichen Daten am 12. März um 12.24 Uhr zu dokumentieren.