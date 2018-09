Die Stadt Klagenfurt verteilt Drogen-Set!

Verharmlost und ignoriert wurde die Suchtgift-Problematik viel zu lange und jetzt hat Kärnten ein Drogenproblem und dieses treibt zumindest für Außenstehende mitunter kuriose Blüten. Behälter für gebrauchte Heroin-Spritzen in öffentlichen Toiletten in Klagenfurt zählen noch zu den sinnvollsten Sachen, wenn damit verhindert wird, dass sich Unbeteiligte verletzten könnten, wenn diese in Parks oder Sandkisten achtlos weggeworfen werden würden.