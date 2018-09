Bombendrohung: Zeuge hörte zufällig Telefonat mit

Die Bombendrohung gegen den Wiener Stephansdom, der am Samstagnachmittag geräumt werden musste, ist geklärt: Die Polizei nahm noch am Abend einen 25-jährigen Österreicher fest, der in der U-Bahn-Station Kaisermühlen den Drohanruf abgesetzt und 500.000 Euro gefordert hatte. Ein Zeuge hatte alles mit angehört. Der Verdächtige leugnet die Tat.