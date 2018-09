Hang rutschte gegen Haus, Muren verlegten Straßen

Durch den anhaltenden Starkregen kam es am Samstag zu gut 30 Feuerwehreinsätzen; vor allem im Lavanttal sowie in den Bezirken Villach und Spittal. So hat es in St. Paul im Lavanttal eine Hangrutschung gegeben, in der Draustadt wurden Keller überflutet und in Eisentratten verlegten Muren ganze Straßen.