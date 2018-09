Känguru nahe Linz gesichtet!

Austria und Australia schreiben sich zwar ähnlich, aber dass sich deshalb gleich ein Känguru nach Oberösterreich verirrt? So geschehen gestern, Samstag, in Kirchschlag bei Linz, wo eine Familie auf der Fahrt in Richtung Landeshauptstadt ein Beuteltier in der Wiese sah. Fotos beweisen die ungewöhnliche Begegnung. In den Zoos weiß man derzeit noch nichts von einer „Abgängigkeit“. Die Polizei Hellmonsödt bittet aber um Hinweise unter der Nummer 059 133 4335 100.