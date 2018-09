Lkw-Lenker nach Unfall im Klinikum verstorben

30 Meter in einen Wald abgestürzt ist Donnerstag ein Lkw-Fahrer unterhalb des Goldecks bei Baldramsdorf. Der 50-Jährige war beim Reversieren auf einem Güterweg mit den Hinterrädern über den Wegrand geraten. Vorbeikommende Wanderer leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe. Der Lenker ist laut Mitteilung des Klinikums Klagenfurt noch am Donnerstagabend an den Folgen der inneren Verletzungen verstorben.