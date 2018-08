Deix: „Grabschänder“ jetzt ausgeforscht

Am 8. Juli 2016 ist Manfred Deix in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt worden. Begleitet von Freunden und der Familie wurde der legendäre Zeichner und Karikaturist damals verabschiedet. Doch der Grabstein, auf dem ein imposanter „Katzenkönig“ thront, weist offenbar am Sockel gräulich-weiße Schlieren auf. Marietta Deix, hinterbliebende Ehefrau des Künstlers, ortete einen Anschlag auf die Gedenkstätte ihres Mannes - womöglich mit Säure. Experten dürften nun den „Vandalen“ dingfest gemacht haben.