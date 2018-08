Wachleute am Klagenfurter Bahnhof attackiert

„Die beiden Unruhestifter sind 23 und 27 und kommen aus Klagenfurt. Gegen 20.30 Uhr warfen sie am Hauptbahnhof in Klagenfurt Bierflaschen neben einen Mülleimer. Als die beiden Personen von zwei Mitarbeitern der Security, einem 51-jährigen Mann und einem 50-jährigen Mann, darauf angesprochen wurden, schlug der 27-Jährige dem 51-jährigen Security-Angestellten mit einem Besenstiel aus Aluminium auf den Kopf“, so ein Polizist. „Anschließend flüchtete der 27-Jährige. Bei dem Versuch den 23-jährigen Mann anzuhalten, wurde auch der 50-jährige Security-Angestellte verletzt.“