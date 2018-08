Hundehasser treibt in Kirchdorf/Krems sein Unwesen

Herzlose Tierhasser

„Er hat ein Fleischbällchen, gefüllt mit Rattengift gefunden. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn er das vermeintliche Leckerli geschluckt hätte - dann hätte ich meinen Liebling für immer verloren“, ist die Kirchdorferin erschüttert. „Was geht in einem Menschen vor, der solche Happen zubereitet, um Tieren, die niemandem etwas Böses wollen, Schaden zuzufügen?“, zeigt sich Traudi H. erschüttert über die Herzlosigkeit solcher „Tierhasser“.