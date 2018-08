Vor dem Winter: Illegalen-Ansturm auf EU-Grenze

Mehr als 4000 Flüchtlinge sind laut offiziellen Zahlen derzeit in Bosnien gestrandet - und in Startposition: Denn sie alle wollen noch vor Beginn der kalten Jahreszeit die dürftig eingerichteten Lager verlassen und in Richtung Österreich und Deutschland aufbrechen. Die kroatischen Behörden machen sich bereit.