Kärntner SPÖ legt geheime Glyphosat-Dokumente vor

Neues Gutachten soll Gesundheitsgefahr beweisen

Das rote Duo ließ jetzt umgehend durch den Wiener Anwalt Meinhard Novak jene Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt von Dezember 2017 ergänzen, in der es um das Verbot von Glyphosat geht. „Wir weisen in dieser Eingabe auf den vorliegenden Schriftverkehr der Toxikologen hin. Wir glauben, dass der bis heute nicht öffentliche Inhalt auch Auswirkungen auf das Zulassungsverfahren durch die Europäische Kommission gehabt hätte“, so Landeshauptmann Kaiser und Klubchef Seiser.