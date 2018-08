Favoriten im Spaziergang - „Sister Act“ in Runde 3

„Sister Act“ in Runde drei

Weit weniger schwitzen musste Serena Williams. Der US-Superstar hatte einerseits eine Abendsession und blieb von der intensiven Sonne verschont, zudem war ihr die Deutsche Carina Witthöft in nur 67 Minuten beim 6:2, 6:2 keine wirklich ebenbürtige Gegnerin. Nun kommt es zum weiteren Drittrundenhit gegen Schwester Venus - einem „Sister Act“ also. Es ist das 30. Aufeinander der Schwestern, das beiden freilich zu früh kommt. „Das ist natürlich ein hartes Match und auch noch sehr früh im Turnier, aber so ist es eben und nicht das Ende der Welt“, meinte Serena Williams, die in Flushing Meadows auf ihren insgesamt 24. (Rekord-)Grand-Slam-Titel hofft.