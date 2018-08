„Bad Spies“

Wenn Mila Kunis und Kate McKinnon als Audrey und Morgan in geheimer Mission mit einem brisanten USB-Stick im leichten Gepäck quer durch Europa reisen, gehetzt von diversen Geheimdiensten und einem russischen Todesengel (Ivanna Sakhno), dann ist Sexappeal die noch schärfere Waffe - abgesehen von blauen Bohnen! Dass ihr unscheinbarer Ex, der wenig charmant per SMS Schluss gemacht hat, in Wirklichkeit ein gesuchter Spion ist, gneißt Audrey erst jetzt ...