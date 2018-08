„Kindeswohl“

Als Familienrichterin am Londoner High Court wird Fiona May (Emma Thompson) mit einem besonders heiklen Fall befasst, der zur Kollision von Macht, Moral und Rechtssprechung führt und die Grenzen von Glauben und Medizin aufzeigt. Ein noch nicht volljähriger junger Mann (Fionn Whitehead, „Dunkirk“) wird sterben, wenn er keine lebensrettende Bluttransfusion bekommt. Doch genau das verbietet ihm seine Religion. Mays Fokus liegt stets auf dem Wohl des Kindes („Children‘s Act“). Dass sie ihr Mann (Stanley Tucci) just im Moment schwierigster Entscheidungsfindung mit seinem Wunsch nach einem außerehelichen Verhältnis konfrontiert, kostet May zusätzlich Kraft.