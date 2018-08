In Krankenhaus-Café gekracht: Haft für Autofahrer

Im Rollstuhl wird der 69-Jährige in den Verhandlungssaal in Korneuburg gebracht. Sich alleine zu bewegen fällt ihm sichtlich schwer, auch das Sprechen. Er war am 18. Jänner 2018 trotz schlechten Gesundheitszustands gefahren, mit dem Fuß hängen geblieben - und in das Café im Landesklinikum Mistelbach gekracht. 16 Verletzte gab es zu beklagen, einer Frau etwa musste das Bein teilamputiert werden. „Es sah aus wie ein Schlachtfeld“, sagt Richter Manfred Hohenecker.