Clip zeigt roten Laserpunkt auf getötetem Gamer

Nach den tödlichen Schüssen bei einem Videospielturnier in Jacksonville in Florida enthüllt der Livestream, der vom Event ins Internet gestellt wurde, dass einer der Spieler offenbar gezielt ein Todesopfer des Anschlags wurde. In dem Clip sieht man einen roten Laserpunkt, der auf der Brust von Eli Clayton herumtanzt - kurz bevor man die Schüsse hört. Es wird daher vermutet, dass der 22-Jährige, der in der Szene unter „Trueboy“ bekannt war, bewusst mit einer Waffe anvisiert wurde, bevor er tödlich getroffen wurde.