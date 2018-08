Foda verzichtet auf Siebenhandl, Danso, Wöber

Teamchef Franco Foda verzichtet in seinem 23-Mann-Kader für die kommenden Länderspiele gegen Schweden (6. September) und zum Auftakt der Nations League in Bosnien (11. September) unter anderen auf Keeper Jörg Siebenhandl. Im Tor erhielten Heinz Lindner, Cican Stankovic und Richard Strebinger den Vorzug. Das gab der ÖFB am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt (der Livestream läuft im Video oben).