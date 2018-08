McGowan appelliert an Argento: „Tu das Richtige!“

Als Opfer von Harvey Weinstein war sie nicht nur eine enge Freundin, sondern auch ihre engste Mitstreiterin in der Führungsriege der #meoo-Kampagne - kein Wunder, dass sich Rose McGowan hin- und hergerissen fühlte, als die Vorwürfe gegen Asia Argento, die angeblich Sex mit einem Minderjährigen hatte, ans Licht kamen. Als sie einen „sanften Weg“ im Umgang mit der 42-Jährigen propagierte, prasselte ein Shirtstorm auf die Ex-„Charmed“-Hexe ein. Nun distanziert sich die 44-Jährige in einem offenen Brief von der italienischen Schauspielerin.