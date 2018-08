Geologen entscheiden über Zukunft der Echernwand

Seile gehören bestimmt getauscht

Zuversichtlich zeigt sich Helmut Putz, der den Steig baute und gefährliche Stellen entschärfte: „Wir hatten am Mahdlgupf beim Attersee auch schon ein Feuer am Steig und da waren die Eisen im Berg überhaupt nicht betroffen. Die Seile werden aber zum Tauschen werden. Das geht sich aus, damit in der nächsten Saison wieder alles passt.“