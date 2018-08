Mehr als die Hälfte der Spitalspfleger attackiert

Im Kampf gegen Übergriffe, Drohungen und körperlicher Gewalt gegen Mitarbeiter in oö. Spitälern startet das Klinikum Wels-Grieskirchen mit einem Deeskalations-Projekt, um seine Pfleger oder Schwestern besser schützen zu können. Zuletzt hatte am Wochenende ein 17-Jähriger in einem Steyrer Spital randaliert.