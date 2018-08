Sozialstadtrat fordert mehr Geld für Deutschkurse

Ohne Deutsch keine Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt. Angesichts dieser Zahlen ist klar, wo das Problem zu Hause ist: Wie berichtet, kann nur jeder zehnte Asylberechtigte gut Deutsch, 22 Prozent haben „geringe Deutschkenntnisse“, 30 Prozent beherrschen nur die Grundlagen. „Ich verstehe jetzt besser, wieso ich in der Mindestsicherung so viele Flüchtlinge habe“, erklärt Hacker im „Krone“-Gespräch. Denn trotz eines starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit in Wien ist dieser Trend bei Flüchtlingen eben nicht zu bemerken.