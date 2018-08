Kanadier findet toten Freund in bayrischen Alpen

Ein kanadischer Polizist hat in einem abgelegenen Bergmassiv in den bayrischen Voralpen einen seit Wochen verschollenen Bekannten auf eigene Faust gesucht und am Ende dessen Leiche gefunden. Der 32-jährige Jeff Freiheit war am 2. August allein zu einer Alpenüberquerung aufgebrochen und spurlos verschwunden. Die Polizei suchte im August gemeinsam mit der Bergrettung tagelang nach dem Kanadier.