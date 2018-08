Formel 1 geschockt von Alonsos heftigem Crash!

Ein heftiger Startcrash beim GP von Spa ließ den Motorsport-Fans den Atem stocken (Video oben). Fernando Alonso hatte alle Schutzengel mit in seinem Boliden. In der ersten Kurve nach dem Start hatte sich zuerst Nico Hülkenberg verspekuliert und ist in Alonsos Wagen geknallt. Dieser segelte dann über Charles Leclerc und crashte schwer. Das Wichtigste: Alle blieben unverletzt. Alonso: „Bei so einem Unfall denkst du an gar nichts, du hoffst nur, dass alle heil geblieben sind!“ Das Rennen gewann Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton - hier zur Rennstory.