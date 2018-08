Buchegger am Meniskus operiert - fünf Monate Pause

Die Freude von Österreichs Volleyball-Herren nach dem 3:1 am Samstag in der EM-Qualifikation gegen Portugal ist getrübt worden. Eine MR-Untersuchung bei dem im dritten Satz mit Knieverletzung ausgeschiedenen Angreifer Paul Buchegger (22) ergab einen eingeklemmten Meniskus. Der Eingriff wurde am Sonntag im Rudolfinerhaus in Wien von Verbandsarzt und Kniespezialist Lukas Brandner vorgenommen.