Thiem: Tennis-Paradies auf der Irrenhaus-Insel

Trainer Günter Bresnik arbeite viel an den Returns, dazwischen wurden intensive Drills eingelegt. „Als ich letzten Sonntag gekommen bin, dachte ich mir, hoffentlich ist Dominic bis zum Daviscup in Form“, gibt der 57-Jährige zu, „doch die letzten Einheiten waren sehr gut. Mit ihm ist wieder zu rechnen!“ Gestern schlug sich Thiem mit David Goffin auf der „Irrenhaus-Insel“ ein. „Weil man da in aller Ruhe sein Programm abspulen kann. Das hat in New York Seltenheitswert“, so Thiem.