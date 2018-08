In Linz-Urfahr kann Falschparken teuer werden!

Brief unglücklich formuliert

„Vor allem wie der Brief formuliert war, war für mich etwas befremdlich“, so Scherrer. So ist im Brief etwa auch zu lesen, dass das AEC die Parkraumbewirtschaftung der Stadt Linz übernommen hat. Wer wie der Grazer nicht ortskundig ist, könnte meinen, das „Museum der Zukunft“ wäre nun für die komplette Parkraumbewirtschaftung in der Stadt zuständig. Außerdem wurde Scherrer im Schreiben aufgefordert eine Unterlassung- und Verpflichtungserklärung zu unterfertigen.