Voest-Brückenbaustelle rührt im Verkehr kräftig um

Zweite große Verkehrsumlegung ab Montag

Ab den Morgenstunden des Montag, 27. August ist dann der gesamte Verkehr auf rund 1,5 Kilometern in Urfahr neu auf der Richtungsfahrbahn A 1/Knoten Linz gebündelt. „Selbstverständlich“, so die Asfinag, stehen auch hier in jede Richtung zwei, allerdings verengte Fahrstreifen zur Verfügung. Die gegenüberliegende Autobahn-Seite ist dann bis März 2019 Baufeld. Nachdem am Montagmorgen viele Lenkerinnen und Lenker zum ersten Mal mit dieser geänderten sogenannten „4+0 Verkehrsführung“ konfrontiert sind, rechnet die Asfinag zu Beginn mit Verzögerungen.