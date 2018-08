Mercedes will in Spa „Niki diesen Sieg schenken“

Die Königsklasse ist zurück! Nach der vierwöchigen Sommerpause geht in Spa-Francorchamps das Mega-WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel in die 13. Runde. Und wie der regierende Champion ist das ganze Mercedes-Team bis in die Haarspitzen motiviert. Teamchef Wolff: „Wir kämpfen für Niki!“