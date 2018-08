Aufregung um „Salafisten-Puppen“ aus Köln

„Der Salafismus wird gewaltbereiter und jünger“

Burkhard Freier, der Leiter des Verfassungsschutzes, erklärte am Donnerstag: „Der Salafismus wird gewaltbereiter und jünger.“ Diese Puppen - sie werden von den Kölner Herstellern im Internet unter dem Namen „Jundullah“ (Soldaten Gottes) beworben und vertrieben - erinnern in ihrer Optik an IS-Mitglieder. Durch diese „Spielzeuge“ soll die IS-Ideologie schon an Kinder vermittelt werden.