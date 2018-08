Jimmy Bennett: „Ich schämte mich und hatte Angst“

„Habe beschlossen, nach vorne zu blicken“

Bennett berichtete in seinem Statement nun von „dem Ereignis“, das ihm widerfahren sei, als er noch minderjährig war, ließ jedoch offen, was genau er Argento vorwirft. „Ich möchte dieses Ereignis meines Lebens hinter mir lassen, und heute habe ich beschlossen, nach vorne zu blicken - nicht länger in Stille“, so Bennett. Der heute 22-Jährige hatte 2004 in dem Film „The Heart Is Deceitful Above All Things“ Argentos Sohn gespielt.