Liste Pilz will Entschuldigung der Grünen

Was ist nur beim kleinen Koalitionspartner der Wiener SPÖ los? Die Wiener Grünen verspotten in einem höchst bedenklichen Sujet ihren früheren Parteikollegen Peter Pilz - und dessen Fraktionsfreunde meinen, dieses Bild erinnere stark an die bitteren Schmähungen jüdischer Mitbürger in der Zeit des Nationalsozialismus. Im wilden Streit um den Chefsessel der Wiener Grünen droht die Mini-Partei offenbar in ein totales politisches Chaos abzurutschen.