„Warum behandelt man uns nicht wie Middletons?“

In einem Interview mit der „Daily Mail“ appellierte Thomas Markle Jr. jetzt nämlich an seine berühmte Halbschwester, mit ihrem Vater Frieden zu schließen, bevor es „zu spät“ dafür sei. „Ich glaube nicht, dass er es verdient hat, von ihr so behandelt zu werden. Ich denke, sie schuldet es ihm als seine Tochter, dass sie ihn als Tochter so unterstützt, wie er sie unterstützt hat“, so der Amerikaner. „Keine Vater-Tochter-Beziehung sollte so sein. Ich fühle mit ihm, weil ich weiß, wie stark ihre Beziehung mal war, und sehe, was aus ihr geworden ist.“