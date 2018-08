Madonna sorgt mit Franklin-Tribute für Shitstorm

Letzte Woche starb Aretha Franklin im Alter von 76 Jahren in Detroit nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Bei den MTV Video Music Awards, die in der Nacht auf Dienstag in New York vergeben wurden, sollte der Soul-Diva ein ganz besonderer Moment gewidmet werden. Doch das Tribute von „Queen of Pop“ Madonna kam bei den Fans so gar nicht gut an. Der Grund: Die Sängerin entschied sich nämlich, bei ihrer Hommage an Franklin eine Geschichte aus ihren Anfangstagen als Sängerin zu erzählen. In der ging es jedoch nur am Rande um die verstorbene Ikone.