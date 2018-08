Waves Festival: 100 Bands spielen im Wiener WUK

Musikalisch bunter Reigen

Rund hundert neue und bereits etablierte Band aus 19 verschiedenen Ländern umfasst das genrereiche Line-Up. Darunter finden sich auch bekannte Namen wie die schwedische Hip-Hop-Größe Neneh Cherry, die britische Indie-Pop-Band The Go! Team, der Komponist Rodrigo Leão aus Portugal und die Wiener Indie-Rocker von Mile Me Deaf sowie Pressyes, das neue Indie-Projekt von René Mühlberger. Ein besonderer Schwerpunkt des Musikprogramms liegt auf musikalischen Darbietungen aus den beiden diesjährigen Partnerländern Portugal und Slowakei. Von Rock über Elektro, von Hip-Hop und Pop bis hin zu Dub - das Waves zeigt alle Facetten von Livemusik. Bis zu 15.000 Fans und Musikschaffende werden zum Konzert- und Performancereigen erwartet.