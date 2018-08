45 Polizei-Reiter wollen sich jetzt beweisen!

Gleich 45 Polizisten - überwiegend Frauen - schwingen sich in den kommenden drei Tagen in der Halle der Maria-Theresien-Kaserne im niederösterreichischen Wiener Neustadt in die Sättel. Nach mehreren psychologischen Tests etc. geht es nun beim „Bewerbungsritt für die künftige Polizeipferde-Staffel“ darum, reiterliche Fähigkeiten zu zeigen.