Schweine sehen besser als bislang angenommen

Unstimmigkeiten erkannt

Einzelne Tiere bemerkten in weiteren Versuchen sogar, wenn etwas mit den Gesichtern nicht stimmte, zum Beispiel die Bilder auf den Kopf gestellt waren, Augen, Nase und Mund fehlten oder sich nicht an den korrekten Positionen befanden. Offensichtlich erkennten manche Schweine menschliche Antlitze als solche anhand der Haar- und Gesichtskonturen, manche anhand der Tatsache, dass sie Augen, Nase und Mund beinhalten, und andere an deren Lagen zueinander.