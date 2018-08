Entwarnung und Aufatmen bei Tennis-Star Thiem

Kraft- und saftlos beim Erstrunden-Aus in Toronto. Dann die Absage für Cincinnati. Der Grippevirus hatte Dominic Thiem in den letzten zwei Wochen in Nordamerika ganz fest im Griff. Doch jetzt geht es für Österreichs Tennis-Star wieder in die richtige Richtung. Thiem hat sich in den letzten Tagen in seinem Hotelzimmer in Cincinnati so gut wie möglich erholt, begann gestern mit leichtem Training.