Streitthema: Immer wissen, wo das Kind ist?

Das Beste ist ein gesunder Mittelweg. Und der liegt nicht bei der Frage nach der Anschaffung, sondern bei der Nutzung eines solchen Gerätes. Es kann nicht schaden, ein kleines GPS-Gerät oder eine Uhr, mit der das Kind im Notfall sogar telefonieren kann, zu haben. Allerdings sollte das Kind nur im Notfall, sprich, wenn es über eine ungewöhnliche Zeit abgängig ist, geortet werden. So dienen sie am Ende also lediglich als Unterstützung eines mulmigen Bauchgefühls. Zu kontrollieren ob das Kind um Punkt neun Uhr das Schulgebäude betreten hat, sich schon im Bus nach Hause befindet oder noch mit Freunden am Schulhof steht, raten wir hingegen ausdrücklich ab. Das schadet nicht nur den eigenen Nerven, sondern hat schwere Auswirkungen auf die Beziehung zu Ihrem Kind und dessen Entwicklung.