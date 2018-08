Putin-Einladung: Reimon fordert Kneissls Rücktritt

„Freundliche Geste in Richtung Österreich“

„Der Besuch Putins bei der Hochzeit der österreichischen Ministerin kommt unerwartet. Er wird als freundliche Geste in Richtung Österreich wahrgenommen werden - nicht nur in Bezug auf die Ministerin, sondern auch in Bezug auf Regierungschef Kurz. In anderen EU-Staaten wird der Besuch Putins bei der Zeremonie jedoch negativ aufgenommen werden“, schrieb der russische Experte Wladimir Below vom Europainstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften in der unabhängigen Wirtschaftszeitung „RBK“.