Ex-Boss Rangnick sorgt für Wirbel bei Salzburg

Eigentlich läuft es bei den Bullen echt rosig. Auch im sechsten Pflichtspiel der Saison blieb die Mannschaft von Marco Rose siegreich, geriet im Drittrunden-Quali-Rückspiel gegen Shkendija nie in Bedrängnis und zog mit einem Gesamtscore von 4:0 souverän ins Play-off für die Champions League ein. Im Cup zog man in die zweite Runde ein, auch in der Liga steht der Serien-Meister längst wieder dort, wo er sich am wohlsten fühlt - am Platz an der Sonne! Doch ausgerechnet Ralf Rangnick, von 2012 bis 2015 Sportdirektor in Salzburg, sorgt mit einem Interview in der „Mitteldeutschen Zeitung“ unnötigerweise am Tag nach dem Aufstieg gegen die Mazedonier für Unruhe.