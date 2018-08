Schon jetzt gab‘s mehr Hitzetage als im Vorjahr

Das Durchatmen war den Oberösterreichern nur kurz vergönnt: Die nächste Hitzewelle steht bevor! „Die Höchstwerte werden in den nächsten Tagen zwischen 31 und 33 Grad liegen. Es wird zwar nicht mehr so extrem heiß wie in den vergangenen Wochen, trotzdem werden die Menschen nochmal ordentlich ins Schwitzen kommen“, so der Ubimet-Meteorolge Martin Templin.