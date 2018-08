Kärntner trotzt Hitze: 4000 Kilometer zu Fuß

„Der europäische Jakobsweg beginnt bei Bratislava“, erzählte Stangl im April und wanderte anfänglich deshalb in die „falsche“ Richtung: von Klagenfurt bis in die slowakische Hauptstadt. Dann ging es richtig los. Der Ex-Banker, der auf Facebook täglich informiert, über die aktuelle Lage: „Jetzt habe ich noch 1000 Kilometer nach Santiago, das ist ein Viertel der Gesamtstrecke. In einer Woche werde ich Frankreich verlassen und in Spanien ,einwandern’.“