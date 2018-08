Acht offene Fragen zur Reform der AUVA

7.) Über welchen Zeitraum erstreckt sich dieser Sparplan eigentlich?

Der Sparplan muss in den kommenden zehn Jahren umgesetzt werden. Die ersten 100 Millionen Euro werden bereits 2019 schlagend, wenn der Unfallversicherungsbeitrag von 1,3 auf 1,2 Prozent gesenkt wird. Die weitere Senkung auf 0,8 Prozent erfolgt später. Bleiben von den insgesamt 430 Millionen Euro noch 330 Millionen geplantes Einsparvolumen. Wann genau diese Summe eingespart werden soll, ist ebenfalls noch unklar. Den genauen Zeitplan will oder kann man in Sozialministerium nicht sagen. An den Heimlichkeiten will man bis zum Beschluss des Reformkonzepts festhalten.