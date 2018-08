JETZT LIVE: St. Pölten führt gegen Sturm mit 2:0

Im Europacup in der Negativspur will Sturm Graz in der heimischen Meisterschaft nachlegen. Im Auswärtsmatch beim SKN St. Pölten peilen die wie Salzburg beim Punktemaximum haltenden Steirer heute den dritten Sieg im dritten Saisonspiel an. Dem drohenden Aus in der Europa League zum Trotz soll für Trainer Heiko Vogel „der Blick nach vorne gehen“. Das Spiel läuft bereits, wir berichten live (siehe Ticker unten).