Jan Ullrich schoss im Wahn auf seinen Fernseher

Dramatischer Absturz eines Sporthelden: Jan Ullrich hat in den vergangenen Tagen mit seinen Eskapaden für Schlagzeilen gesorgt. Vorläufiger Tiefpunkt: Nachdem der 44-Jährige in einem Hotel in Frankfurt am Main eine Escortdame gewürgt haben soll, wurde er festgenommen. Mittlerweile hat sich die deutsche Rad-Ikone in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Doch neue Berichte machen deutlich, wie schlecht es dem Ex-Sportler zuletzt ging. Ist das jetzt seine allerletzte Chance?